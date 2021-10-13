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Пандемия COVID-19

В Оренбуржье введут обязательную самоизоляцию для непривитых от COVID-19 пожилых людей

Причиной принятия меры назвали высокую смертность от коронавируса среди пожилого населения

ОРЕНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области вводят обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавируса пожилых людей в регионе из-за их высокой смертности от коронавируса, сообщила в среду вице-губернатор - министр здравоохранения области Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram.

"87% в структуре смертности - люди пожилого возраста старше 60 лет. Поэтому принято решение об обязательной самоизоляции пожилых людей, не имеющих прививки [от COVID-19]. Эта норма будет прописана в новой версии указа [губернатора региона Дениса Паслера]", - рассказала она, уточнив, что ранее такая норма носила рекомендательный характер.

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия COVID-19
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