Проблемы межкультурного взаимодействия обсудят на фестивале в Санкт-Петербурге и Махачкале

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Этнокультурный фестиваль, посвященный вопросам межкультурного взаимодействия, пройдет на базе двух университетов в Санкт-Петербурге и Махачкале. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Дагестанского госуниверситета, который выступает одним из соорганизаторов проекта.

"Студенты Дагестанского государственного университета (ДГУ) могут принять участие в этнофестивале "Санкт-Петербург - Северный Кавказ - мосты дружбы" в стенах Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге с 28 и 29 октября 2021 года. А 2-3 ноября этнофестиваль продолжит свою работу в стенах ДГУ, где будут организованы дискуссионная площадка, тренинги, мастер-классы и выставки народного творчества", - говорится в сообщении на сайте вуза.

Как уточнили в пресс-службе, на дискуссионных площадках фестиваля будут обсуждаться проблемы межкультурных коммуникаций в современном мегаполисе, также состоится подведение итогов дистанционного конкурса молодежных проектов.

"В рамках заочного этапа проводится конкурс молодежных проектов в сфере формирования кросс-культурной компетентности и публикация сборника материалов "Вопросы формирования кросс-культурной компетентности молодежи в современной России", который будет индексирован в базе данных РИНЦ", - пояснили в пресс-службе дагестанского госуниверситета.

Проект осуществляется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Дагестанского государственного университета и РГПУ им. А. И. Герцена.