"Россети" и Росприроднадзор договорились о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" и Росприроднадзор на полях Российской энергетической недели заключили соглашение о сотрудничестве для обеспечения экологической безопасности электросетевых объектов. Об этом говорится в пресс-релизе компании по итогам подписания.

"Соглашение предусматривает взаимодействие по широкому спектру направлений: обращение с отходами, экологическая экспертиза, охрана атмосферного воздуха, водных объектов, растительного и животного мира. Также планируется подготовка совместных предложений по совершенствованию законодательства РФ", - отмечается в сообщении.

Генеральный директор группы "Россети" Андрей Рюмин подчеркнул, что экология является исключительно важной темой для современной энергетики. При этом компания в настоящее время реализует комплекс мероприятий, направленных на сохранение биоразнообразия и снижение воздействия на окружающую среду. "Также мы развиваем и направления бизнеса, позволяющие увеличить долю "зеленых" технологий, таких как зарядная инфраструктура для электротранспорта, энергоснабжение удаленных поселков с использованием солнечной генерации. Уверен, соглашение с Росприроднадзором позволит повысить результативность по всем развиваемым направлениям", - добавил он.

В свою очередь, глава Росприроднадзора Светлана Радионова отметила, что в современном мире необходимо формирование экологической идеологии и воспитание экологической грамотности. "Тем ценнее становится подписанное сегодня соглашение. Уверена, что в партнерстве с группой "Россети" нам удастся достигнуть большего успеха в решении этой трудной задачи", - подытожила она.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.