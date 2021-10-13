Отели в Санья на Хайнане расширяют программу романтических туров для молодоженов

ХАЙКОУ /Китай/, 13 октября. /ТАСС/. Гостиницы курортного города Санья на южном побережье острова Хайнань в последнее время расширили перечень услуг за счет организации более насыщенных романтических туров для молодоженов. Как сообщила газета "Санья жибао", этому способствует постоянно растущая в Китае популярность свадеб на морских пляжах в южных широтах.

По данным издания, в горячий туристический сезон 24 часа в сутки влюбленным парам готовы предоставить сервис на высшем уровне такие престижные отели, как Phoenix Island Resort ("Остров Феникс"), Ocean Sonic Resort ("Оушн соник ризот"), Palace Resort Yalong Bay ("Палас ризот Ялун бэй"), Mariott ("Мариотт"), Atlantis Sanya ("Атлантис Санья"). Среди наиболее популярных продуктов, которые входят в пакет услуг под названием "Медовый месяц", - организация банкетов, фотосессий и поездок для гостей, приглашенных новобрачными, на море и по наиболее живописным местам Санья.

Как уточнил представитель руководства местного отеля Mariott, над оформлением церемоний бракосочетания и свадебных гуляний, проводимых в городе, работают опытные дизайнеры и ведущие. Еще один менеджер, работающий в Atlantis Sanya, рассказал о пышных застольях, организуемых гостиницами для приезжающих погулять на свадьбах, в соответствии с меню, куда входит несколько сот блюд, десятки алкогольных и прохладительных напитков. На банкеты приглашают профессиональных музыкантов и артистов, которые готовят увлекательные шоу.

Издание провело опрос среди отдыхающих, приезжающих в Санья в качестве приглашенных на свадьбу из разных регионов Китая, в том числе из других городов и уездов Хайнаня. Выяснилось, что гости этих праздничных мероприятий предпочитают параллельно планировать отдых по индивидуальной программе. Кто-то любит заняться серфингом, запуском воздушных змеев, принять участие в прогулках на фоне живописных морских пейзажей, в мероприятиях по созданию пляжных скульптур из песка, а также организовать для малышей в игровой форме занятия иностранными языками, либо примкнуть к командным спортивным играм.

Местные турфирмы предлагают семьям с детьми остановиться в комфортабельных номерах уютных гостиниц-особняков, насладиться домашним уютом и неповторимой атмосферой тропиков, попробовать изыски хайнаньской кулинарии, например суп из креветок или известный в Китае деликатес Хайнаня - вэньчанскую курицу с клейким рисом, заливную рыбу в мякоти кокоса и многое другое.

Как сообщает газета, молодожены и семейные пары обычно не оставляют без внимания магазины беспошлинной торговли, активно посещают многочисленные достопримечательности Санья. Любители дайвинга могут отдохнуть на расположенном поблизости острове Учжичжоу. Подавляющее большинство женихов и невест отправляется любоваться закатами в бухте Ялунвань, они обычно посещают местный тропический лесопарк, туристические ландшафтные зоны, в том числе парк "Край света".

Ведущий курорт КНР

Санья - популярный китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживают уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.