Школьники разработали путеводитель по тюменскому форуму "Инфотех" на основе нейросетей

ТЮМЕНЬ, 13 октября. /ТАСС/. Путеводитель на основе нейросетей по тюменскому цифровому форуму "Инфотех", а также темам искусственного интеллекта разработала за две недели команда школьников, чей средний возраст 14 лет. Об этом ТАСС сообщил гендиректор фирмы "ОКАС" ("Объединение когнитивных ассоциативных систем") Вадим Филиппов на выставке в рамках форума.

"Этот проект был начат в середине сентября. Сама разработка называется "Сибирия", это путеводитель по "Инфотеху". Цель была в том, чтобы сделать бота, который отвечает на вопросы, связанные с форумом "Инфотех". Стенд с путеводителем отвечает пользователю как на вопросы по мероприятию "Инфотех", так и на вопросы по искусственному интеллекту в целом", - сообщил Вадим Филиппов.

По его словам, создание дата-сета заняло две недели. Средний возраст разработчиков - 14 лет.

В 2021 году форум "Инфотех" проходит 13-14 октября. В этот раз заявки для участия в форуме подали более 1,5 тыс. человек. На выставке "Инфотеха" представлены 50 стендов с новейшими IT-решениями, сервисами и услугами. Форум является одной из крупнейших площадок, где встречаются ИТ-профессионалы государственного и коммерческого сектора для обмена опытом в сфере цифровизации проектов федерального и регионального уровней. Также на форуме проходят дискуссионные площадки, панельные обсуждения и круглые столы.