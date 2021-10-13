Глава Вологодской области презентовал в ТАСС книгу о том, как стать губернатором

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников представил в среду на пресс-конференции в ТАСС свою автобиографическую книгу "Как стать/быть губернатором и остаться в живых", посвященную 10-летию его работы на посту главы региона.

"Это точно не мемуары, это точно не подведение итогов. Это повесть о работе действующего губернатора Вологодской области. Впереди еще как минимум несколько лет до истечения моих полномочий", - сказал глава региона.

Он отметил, что книга написана в формате художественного рассказа о трудностях и успехах в работе губернатора. По словам Кувшинникова, он старался описать не "парадную" часть своей работы, а то, что остается за кадром, не освещается прессой, а также не видно жителям региона. "Моя аудитория - это мои коллеги, мои друзья и мои родные. Это узкий круг вологжан, которым интересна история Вологодской области. <…> Но когда я работал вместе с командой над этой книгой, я понял, что она будет в первую очередь интересна нашей молодежи, чтобы они поняли, какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха", - отметил Кувшинников.

Кувшинников возглавляет область с декабря 2011 года. Родился 2 февраля 1965 г. в городе Череповце (Вологодская область). В сентябре 1982 года пришел работать на Череповецкий металлургический завод в цех ремонта коксохимического оборудования коксохимпроизводства слесарем по ремонту металлургического оборудования, проработал на предприятии около 20 лет. Около четырех лет занимал должность мэра Череповца.