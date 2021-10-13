{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В России хотя бы одну дозу вакцины от ковида получили более 51 млн человек

При этом глава Минздрава Михаил Мурашко призвал граждан старше 60 лет активнее вакцинироваться

МИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Более 51 млн россиян уже получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Первым компонентом от коронавируса привито более 51 млн", - сказал он.

При этом Мурашко призвал граждан старше 60 лет активнее вакцинироваться. "Нужно успевать садиться даже в последний вагон, провакцинироваться, обезопасить себя", - отметил министр.

"Система здравоохранения сегодня работает с дополнительной огромной нагрузкой <...> Мы видим, что отвлечения ресурса на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией можно избегать путем вакцинации", - заключил он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Жителей Брянской области 65 лет и старше обязали соблюдать самоизоляцию из-за пандемии
Не привитых сотрудников старше 65 лет отправят в неоплачиваемый отпуск
Читать полностью