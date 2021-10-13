Абрамченко считает, что миграция из-за изменения климата в России неизбежна

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Россия должна быть готова к климатическим изменениям и миграции, вызванной переменой условий жизни. До конца года будет подготовлено 10 соответствующих планов адаптации, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в среду.

"Наша задача - срочно создать условия для адаптации к климатическим изменениям, принять меры по минимизации последствий [изменения климата] для граждан и отраслей экономики. Подготовиться к неизбежному появлению "климатических мигрантов", - заявила она на пленарной сессии Третьего Евразийского женского форума.

По словам Абрамченко, для минимизации уязвимости населения и экономики в связи с изменениями климата необходимо создать национальную систему управления климатическими рисками. В текущем году завершится подготовка 10 отраслевых планов адаптации.

"В этих планах оцениваются климатические риски для той или иной деятельности, определяются приоритетные адаптационные мероприятия и потребности в ресурсном обеспечении", - отметила вице-премьер.