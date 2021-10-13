Песков: Путин каждый день обсуждает с Мишустиным и Голиковой ситуацию с ковидом в России

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин каждый день обсуждает с премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьером Татьяной Голиковой, которая возглавляет оперштаб по борьбе с коронавирусом, ситуацию с распространением ковида в РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"С кабмином это каждый день обсуждается. Президент каждый день по десять раз общается с премьер-министром, с Голиковой. Эта тема сейчас в первых строках повестки дня", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 238,8 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 7 861 681 случай заражения, выздоровели 6 916 086 человек, умерли 219 329. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.