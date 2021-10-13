Эксперт считает, что массовая вакцинация детей от коронавируса сейчас не будет эффективной

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Массовая вакцинация детского населения от коронавирусной инфекции в настоящий момент не будет эффективной, так как иммунитет сформируется к моменту спада очередной волны заболеваемости. Такое мнение в среду на пресс-конференции выразил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Третья волна уже по факту, думаю, подходит к своему апогею и будет стабилизироваться, в итоге она все равно перегорит. Если начнем вакцинацию [детей] сегодняшним днем, массово, что мы получим? Иммунитет вырабатывается полтора месяца - то есть к концу волны [он сформируется]. Мы будем иметь эпидемиологическое значение для детей? Нет, не будем", - считает эксперт.

По мнению Тимакова, необходимо тщательно выбрать платформу вакцины, которая будет использоваться для детей, - чтобы она была не только эффективной, но и вызывала меньше побочных эффектов. Кроме того, как отметил эксперт, перед массовой вакцинацией стоит определить уровень популяционного иммунитета к вирусу среди детей.

"У нас официальная статистика, что в первую волну [заболеваемости ковидом] около 7% детей болели, сейчас болеют около 13% детей. Проведены были исследования, взяты отдельные группы детей и взрослых в первую и вторую волну, и было выявлено на удивление, что детей с антителами переболевших было больше, чем взрослых. То есть дети переболели в скрытой форме, сформировали иммунитет. Если они иммунитет сформировали, то смысл вакцинации какой?" - пояснил Тимаков.

5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. 23 сентября сообщалось, что Минздрав получил документы от Центра им. Н. Ф. Гамалеи на регистрацию вакцины против ковида для подростков. Уточнялось, что документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой "будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата". 12 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что экспертная оценка возможности вакцинации от коронавируса несовершеннолетних может быть завершена в течение ближайших двух недель.