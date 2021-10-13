Сроки давности по преступлениям в отношении журналистов призвали увеличить

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сроки давности в отношении расследования преступлений, жертвами которых стали журналисты, стоит увеличить, поскольку это поможет избежать трагедий в будущем. Такое мнение высказала на дискуссии в рамках Евразийского женского форума собственный корреспондент Первого канала в Париже Жанна Агалакова.

"Профессия журналиста бывает опасна, а для женщин - опасна вдвойне. На прошлой неделе исполнилось 15 лет со дня убийства Анны Политковской, убийства, которое не раскрыто, потому что прошло 15 лет, все временные сроки <...> Я бы предложила нашим законодателям все-таки раздвинуть эти временные рамки расследования преступлений, связанных с журналистами. Мы должны знать, что произошло, потому что это может помочь избежать трагедий впоследствии. Это необходимо. Журналист несет важнейшую функцию в обществе, функцию очистительную, информационную, не только развлекательную", - подчеркнула Агалакова.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года. Виновными в этом преступлении суд признал пять человек, все они были приговорены к разным срокам заключения, однако личность заказчика до сих пор не установлена. Срок давности по этому делу истек на минувшей неделе.

Агалакова добавила, что женщин-журналистов, занимающихся острыми социальными темами, необходимо защищать и поддерживать, поскольку в обществе необходим открытый и честный диалог, огромную роль в котором играет пресса. Именно женщины чаще представляют эту профессию в России, пояснила она.

Корреспондент также отметила ценность присуждения Нобелевской премии мира за 2021 год главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову. "Я бы мечтала, чтобы премию мира получила какая-нибудь российская журналистка или группа российских журналисток, потому что нам есть о чем говорить, нам есть, какие проблемы решать, именно с женским подходом", - поделилась она.

Третий Евразийский женский форум, посвященный глобальной миссии женщин в новой реальности, начал свою работу в Санкт-Петербурге в среду 13 октября и продлится три дня. Организаторами мероприятия являются Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ. Оператор форума - Росконгресс.