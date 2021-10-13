{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Госдуму внесли законопроект о моратории на штрафы для компаний, не заменивших счетчики

Согласно действующему законодательству, с 1 июля 2020 года установка счетчиков происходит за счет сетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект о моратории до 2024 года на штрафы для поставщиков электроэнергии, не заменивших традиционные приборы учета электричества на "умные" счетчики. Документ размещен в среду в думской электронной базе данных.

"С учетом принятых решений на уровне правительства Российской Федерации в части отмены штрафных санкций за неустановку приборов учета электрической энергии сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками до 2024 года предлагается перенести срок возможности привлечения к административной ответственности гарантирующих поставщиков и сетевых организаций за неустановку приборов учета на 2024 год", - говорится в пояснительной записке.

Ранее законопроект обсуждался на заседании правительства. Из материалов кабмина следует, что документ "направлен на приостановление действия... штрафных санкций в случае нарушения обязанностей по установке (замене) приборов учета электрической энергии до момента появления на отечественном рынке приборов учета электрической энергии, соответствующих требованиям законодательства РФ".

Согласно действующему законодательству, с 1 июля 2020 года установка счетчиков происходит за счет сетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии, а с 1 января 2022 года энергетики обязаны ставить исключительно "умные" счетчики. В конце августа замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс отмечал, что действие штрафных санкций уже приостановлено, период нештрафуемой установки традиционных приборов учета вместо "умных" счетчиков может быть продлен до 1 января 2024 года.

Теги
Россия
Жителей Брянской области 65 лет и старше обязали соблюдать самоизоляцию из-за пандемии
Не привитых сотрудников старше 65 лет отправят в неоплачиваемый отпуск
Читать полностью