В Госдуму внесли законопроект о моратории на штрафы для компаний, не заменивших счетчики

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект о моратории до 2024 года на штрафы для поставщиков электроэнергии, не заменивших традиционные приборы учета электричества на "умные" счетчики. Документ размещен в среду в думской электронной базе данных.

"С учетом принятых решений на уровне правительства Российской Федерации в части отмены штрафных санкций за неустановку приборов учета электрической энергии сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками до 2024 года предлагается перенести срок возможности привлечения к административной ответственности гарантирующих поставщиков и сетевых организаций за неустановку приборов учета на 2024 год", - говорится в пояснительной записке.

Ранее законопроект обсуждался на заседании правительства. Из материалов кабмина следует, что документ "направлен на приостановление действия... штрафных санкций в случае нарушения обязанностей по установке (замене) приборов учета электрической энергии до момента появления на отечественном рынке приборов учета электрической энергии, соответствующих требованиям законодательства РФ".

Согласно действующему законодательству, с 1 июля 2020 года установка счетчиков происходит за счет сетевых компаний и гарантирующих поставщиков электроэнергии, а с 1 января 2022 года энергетики обязаны ставить исключительно "умные" счетчики. В конце августа замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс отмечал, что действие штрафных санкций уже приостановлено, период нештрафуемой установки традиционных приборов учета вместо "умных" счетчиков может быть продлен до 1 января 2024 года.