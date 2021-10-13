Высшая школа экономики вошла в топ-100 вузов предметного рейтинга THE в разделе "Право"

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Высшая школа экономики (ВШЭ) вошла в топ-100 предметного рейтинга "Право" по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Как говорится в опубликованном в среду исследовании, московский вуз занял 85-ю строчку в списке из 257 университетов из 39 стран и регионов.

Кроме ВШЭ, Россию в этом разделе представляет всего один вуз - Казанский федеральный университет (201+). ВШЭ стала лучшим российским высшим учебным заведениями и в рейтинге "Социальные науки", где она заняла сотую позицию, обогнав Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (176-200) и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (251-300). Всего в рейтинг этого раздела попали 870 университетов из 89 стран и территорий.

В разделе "Бизнес и экономика" ВШЭ и МГУ идут в группе вузов с позициями от 176-й по 200-ю. В этой же группе идет и МГУ, а замыкает тройку лучших российских вузов в этой области Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (201-250). Всего в список THE в сфере бизнеса и экономических наук были отобраны 795 вузов.

В рейтинге "Образование" (всего 597 университетов) на первом месте от России идет Казанский федеральный университет (101-125), за ним следуют ВШЭ (126-150), ставшая новичком рейтинга, и МГУ (151-175). Кроме Высшей школы экономики, впервые в этом предметном рейтинге РФ представляют Южный федеральный университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова и Тюменский государственный университет.

Реакция ВШЭ

Декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов назвал попадание вуза в топ-100 в категории "Право" "результатом усилий и инвестиций университета, всей команды факультета права в развитие образовательных программ, интенсификацию научных исследований и международных связей".

"Участие факультета в стратегических проектах, специальная поддержка университетом публикационной активности преподавателей, ставка на научную и экспертную инфраструктуру внутри факультета, осознанная работа с международными партнерами и другие меры, принятые в 2020 году после обновления факультета, дали свои результаты", - уверен Виноградов.

Мировые лидеры

Лидерами же во всех четырех предметных рейтингах THE по традиции оказались вузы из США и Соединенного Королевства. В категории "Право", по версии журнала, первое место занял Стэнфордский университет (США), в "Социальные науках" первенствует британский Оксфордский университет, в разделе "Бизнес и экономика" высшая строчка принадлежит Массачусетскому технологическому институту, а в "Образовании" - Стэнфордскому университету.

При составлении предметных рейтингов THE используются те же 13 индикаторов эффективности, что и в мировом институциональном рейтинге, они группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирования (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (передача знаний).