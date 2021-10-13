Загрязнившего Волгу при ремонте Волжской ГЭС предпринимателя оштрафовали на 50 тыс. рублей

ВОЛГОГРАД, 13 октября. /ТАСС/. Штраф в 50 тыс. рублей получил индивидуальный предприниматель, который загрязнил воды реки Волги при проведении ремонтных работ на Волжской ГЭС. Об этом в среду сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"В Волгоградской области Росприроднадзором приняты меры по факту загрязнения водного объекта при проведении ремонтных работ на Волжской ГЭС. По результатам рассмотрения административного дела индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве, добавив, что постановление еще не вступило в законную силу.

В действиях индивидуального предпринимателя Василия Черняева, осуществляющего покраску металлоконструкций пролетных строений, установили признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение".

Ранее информацию о загрязнении реки Волги в районе Волжской ГЭС разместили в региональных СМИ: местные жители засняли на видео попадание лакокрасочных средств в акваторию реки во время покраски мостового перехода через гидроэлектростанцию. Позже во время рейда надзорных органов информация о загрязнении водного объекта подтвердилась. По данным межрегионального управления Росприроднадзора, в пробах природной воды установили превышение предельно допустимой концентрации по веществам, характерным для лакокрасочных материалов.

Капитальный ремонт автодорожного мостового комплекса Волжской ГЭС вблизи Волгограда проводится впервые с момента постройки гидроузла в 1961 году. Работы по текущему содержанию объекта не решали накопившихся за полвека проблем: коррозия затронула металл опорных частей, растрескался бетон, пострадали деформационные швы. В 2018 году ремонт стратегического объекта улично-дорожной сети региона включили в федеральную программу. Общая площадь обновленного дорожного покрытия вместе с внутренней частью превысила 21,8 тыс. кв. м. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на эти цели было выделено около 1 млрд рублей.