Патриарх Кирилл призвал освободить военнопленных и найти пропавших без вести в Карабахе

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по итогам трехсторонней встречи с духовными лидерами Армении и Азербайджана выступил с заявлением, в котором призвал к миру в Нагорном Карабахе, а также к освобождению военнопленных и содействии в прояснении судьбы пропавших без вести.

"Призываем прояснить судьбу без вести пропавших, способствовать процессу освобождения военнопленных и недопущению несанкционированного применения оружия, несущего угрозу жизни мирных граждан", - сказал патриарх.

Он также подчеркнул, что "необходимо в будущем всеми силами стремиться избегать языка ненависти, воздерживаться от призывов к военным действиям в зоне конфликта". Предстоятель Русской православной церкви также призвал молодежь "не поддаваться духу агрессии и радикализма, искать, прежде всего, мира".

Патриарх отметил, что встреча духовных лидеров России, Азербайджана и Армении продолжает более чем 30-летнюю традицию миротворческих переговоров при посредничестве предстоятелей Русской православной церкви и поблагодарил патриарха-католикоса всех армян Гарегина II и председателя Управления мусульман Кавказа шейха-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде за их "готовность встретиться и обсудить лицом к лицу столь сложные проблемы, волнующие жителей и религиозные общины двух братских народов".

"Религиозные лидеры призваны использовать свой авторитет, чтобы созидать и поддерживать атмосферу добрососедства между религиями и народами. Религиозные лидеры готовы содействовать примирению народов Азербайджана и Армении ради блага и процветания нынешнего и будущих поколений. Русская православная церковь со своей стороны молится о примирении двух близких ей народов и готова и впредь всемерно содействовать тому, чтобы на Южном Кавказе воцарился прочный и справедливый мир", - добавил патриарх Кирилл.

"Мы убеждены, что наши религии обладают уникальным миротворческим потенциалом, особенно в такой тонкой и чувствительной сфере как межэтнические отношения, сколь бы сложными ни были на данном этапе армяно-азербайджанские отношения, мы считаем, что именно вера в Бога и любовь могут помочь уврачеванию ран, нанесенных многолетним трагическим противостоянием. Это очень трудный путь, он требует духовной мудрости и прозорливости", - подчеркнул предстоятель. По его словам, "для азербайджанского и армянского народов не существует иного будущего, кроме совместного проживания", но "важно восстановить доверие людей друг к другу, вновь научиться воспринимать соседа с уважением и готовностью к взаимопомощи". В этой связи он также отметил значимость уважения к религиозным святыням, историческим памятникам и кладбищам, к религиозным чувствам людей иной веры, бережное сохранение памяти об усопших.

Патриарх Кирилл надеется, что трехсторонняя встреча с духовными лидерами Армении и Азербайджана будет способствовать достижению прочного и долговременного мира в Нагорном Карабахе.

"Я надеюсь, что мы с вами найдем правильные слова, которые более всего нужны нашим народам, верю, что авторитет духовных лидеров Азербайджана и Армении сможет благотворно повлиять на умы людей, и верю, что сам факт сегодняшней встречи и диалог между вами, дорогие братья, станет примером для всех. Пусть Бог благословит наши труды и поможет нам найти взаимопонимание, которое поспособствует безусловно достижению прочного и долговременного мира на древней кавказской земле, близкой, дорогой и родной для вас обоих", - сказал патриарх во вступительной речи.

О трехсторонней встрече

Как сообщалось, в понедельник вечером Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II и председатель Духовного управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде прилетели в Москву для встречи с патриархом Кириллом. Накануне предстоятель Русской православной церкви встретился с каждыми из них отдельно. Трехсторонняя встреча, посвященная теме урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, прошла в Даниловской резиденции патриарха в Москве, она продолжалась около трех часов.