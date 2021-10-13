На Дальнем Востоке в честь 300-летия Кузбасса за три года высадили кедровый бор

КЕМЕРОВО, 13 октября. /ТАСС/. Кедровый бор из 900 деревьев высадили на острове Русский на территории Дальневосточного федерального университета в честь 300-летия Кузбасса и 120-летия вуза. Ежегодно в течение трех лет туда доставляли по 300 кедров из Кемеровской области, сообщается в среду в официальном Telegram-канале кузбасского правительства.

"Создание кедрового бора на дальневосточных рубежах приурочено к 300-летнему юбилею Кузбасса и 120-летию университета. Буквально через несколько лет кампус получит прекрасный парк с нашими сибирскими деревьями. Надеюсь, что идея связать наши регионы таким необычным способом будет способствовать долгому и плодотворному сотрудничеству", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Решение о создании кедрового бора было принято в 2019 году на Восточном экономическом форуме, тогда были высажены первые 300 саженцев кедра. В 2020 году было посажено еще 300 деревьев, все они хорошо прижились. Последняя партия 10-летних саженцев, выращенных на севере Кемеровской области, была отправлена во Владивосток в начале октября, в среду их высадили на территории университетского кампуса.

Кузбасс сотрудничает с Дальневосточным федеральным университетом по реализации проектов НОЦ "Кузбасс" с 2019 года. Совместно ведется разработка наукоемких технологий и научно-технической продукции в сфере добычи полезных ископаемых и их переработки, горного машиностроения, экологии, здравоохранения, развития геоинформационного пространства.