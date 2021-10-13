Собянин встретился с победителями национального чемпионата WorldSkills из Москвы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду встретился с победителями и призерами чемпионата профессионального мастерства WorldSkills из столицы.

"Позвольте поздравить и вас (обратился мэр к победителям чемпионата, которые присутствовали на встрече - прим. ТАСС), и ваших коллег. Команда Москвы - очень сильная, мощная и, конечно, безусловный лидер в национальном чемпионате "Молодые профессионалы". Достойно выступает на европейском чемпионате, мировом чемпионате. На последнем национальном чемпионате вы взяли 55% золотых медалей <...>, это беспрецедентный результат", - сказал Собянин, открывая встречу.

Мэр отметил важность участия в программах профессионального образования не только обучающих организаций, но и промышленных предприятий.

Также Собянин отметил, что победители чемпионата будут востребованы на предприятиях Москвы, России и мира в целом. При этом он выразил надежду, что ребята выберут трудоустройство в столице.

"Самое важное - не только победить в соревнованиях, но и победить в жизни", - сказал столичный градоначальник.

По словам Собянина, в Москве активно развивается промышленность: за последние три года ее объемы выросли на 40%, все большая ее часть переходит в высокотехнологичный сектор.

О чемпионате

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkills проходил в Уфе в конце августа. Соревнования проходили по 163 компетенциям, в них приняло участие более 1,8 тыс. человек.

В состав сборной Москвы вошли 193 учащихся, они выступали в 146 компетенциях. По итогам финала столичная команда завоевала 236 медалей, из них 160 золотых. Москвичи получили 29% от общего числа наград и завоевали 55% золотых медалей.

Правительство Москвы выплатит победителям и призерам чемпионата, их тренерам премии.

WorldSkills International - международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий посредством проведения международных соревнований.