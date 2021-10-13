В Росатоме заявили, что использование регенерированного урана на АЭС безопасно для людей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Возвращение в топливный цикл регенерированного урана снизит воздействие атомной промышленности на экологию. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии госкорпорации "Росатом" по контракту с французской корпорацией ядерных технологий Orano ("Орано").

"Рециклирование ядерных материалов - пример практической реализации концепции рационального природопользования как глобального тренда научно-технологического прогресса. Возвращение в топливный цикл регенерата дает возможность сохранить стратегический запас природного урана для будущих поколений и снизить экологическую нагрузку атомной промышленности в целом", - говорится в комментарии.

Во вторник Greenpeace провели акцию около офиса "Орано", протестуя против контракта этой компании с Росатомом по отправке регенерированного урана в Россию. Протестующие требовали от правительства Франции не допустить того, чтобы французская атомная отрасль "загрязняла" территории других стран.

Контракт предполагает поставку регенерированного урана из Франции для внутренних нужд российской атомной энергетики. Сырье, закупаемое для производства топлива для российских АЭС, будет перерабатываться на предприятиях компании ТВЭЛ (топливный дивизион Росатома). В Российской Федерации накоплен более чем 35-летний опыт использования регенерированного урана для производства ядерного топлива для АЭС российского и западного дизайна.

Регенерированный уран - это уран, восстановленный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). После обогащения или смешивания с обогащенным или природным ураном регенерат может быть использован в виде топлива в легководных и газографитовых реакторах. Использование регенерированного урана из Франции позволит сэкономить столько природного урана, сколько бы пришлось добывать на руднике в течение нескольких лет.

Перевозка регенерата осуществляется с соблюдением всех российских и международных правил безопасности транспортировки соответствующих грузов, отметили в Росатоме, а технология его переработки предполагает максимальную автоматизацию процессов, минимизацию контакта персонала с радиоактивным материалом. Производство работ жестко регламентировано нормами в области охраны труда. Программа использования регенерированного урана в полной мере отвечает вызовам времени и соответствует целям устойчивого развития, так как повышает глубину переработки невосполнимых природных ресурсов, говорится в комментарии госкорпорации.