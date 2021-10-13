Церемония вручения Премии Рунета 2021 года пройдет 7 декабря

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Церемония вручения награды Премии Рунета 2021 года состоится 7 декабря. Об этом сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в среду на пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу приема заявок на премию.

"7 декабря мы вручаем награду", - сообщил он.

Уточняется, что в конкурсе представлено девять основных номинаций и четыре специальные. Среди них "Государство и общество", "СМИ и массовые коммуникации", "Образование и кадры", "Экономика и бизнес", "Креативные индустрии", "Развитие внутреннего туризма", "Наука, технологии и инновации", "Медицина и здравоохранение", "Открытые коммуникации", "#СчастьеЕсть", "Развитие малого и среднего бизнеса в Рунете".

Кроме того, в этом году были учреждены две новые номинации: "Культурные проекты в сети" и "Игровая индустрия и киберспорт". Также пройдет народное голосование, в рамках которого выберут победителей в трех спецноминациях: "Что?", "Кто?" и "Где?".

Участниками конкурса могут быть государство, стартапы, международные компании, IT-компании, бизнес. Победителей определят эксперты, пользователи и искусственный интеллект. Прием заявок начался 1 сентября и продлится до 20 ноября. 20-25 ноября пройдет голосование экспертного клуба, 25-29 ноября - голосование экспертного совета.

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, старейшей и самой престижной в российской интернет-отрасли.