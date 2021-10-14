Не только брачный договор: пять советов нотариуса тем, кто хочет облегчить развод

Причины расставания у каждой пары могут быть свои. А вот последствия бракоразводного процесса, как правило, почти всегда одинаковы: раздел имущества, распределение долговых обязательств, определение места проживания и порядка финансового содержания детей. Советы о том, как решить эти серьезные вопросы наиболее безболезненно, - в материале ТАСС и Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
1. Продумывайте имущественные вопросы заранее
Брачный договор может внести существенный вклад в сохранение семейных отношений и предотвращение споров между супругами. В нем можно отразить их желания относительно распределения имущественных прав и обязанностей. Что важно, документ позволяет закрепить договоренности, когда у людей еще нет взаимных претензий или обид.
Более того, некоторые моменты, связанные с общими покупками, со временем забываются - например, кто именно оплачивал новый автомобиль, а кто закрывал кредит по дачному участку. Потом точки зрения супругов расходятся, между ними возникают споры о том, кто и во что вложил свой капитал. Оформление брачного договора на заре отношений - надежный способ зафиксировать истинное положение дел и избежать недопонимания спустя годы.
В документе можно прописать порядок и способы несения семейных расходов, указать, кто кого содержит в браке и в случае развода, определить имущество, передаваемое каждому при расторжении брака, и т. д.
Еще один важный момент, про который многие забывают, - ответственность по долгам. Если брачного договора нет, практически все долговые обязательства супругов будут разделены пополам - вне зависимости от того, на кого оформлен кредит и для каких целей он брался.
Нередко брачный договор имеет смысл заключить непосредственно перед разводом. Также нужно понимать, что у этого документа меньше ограничений, чем у соглашения о разделе имущества.
2. Не надейтесь на устные договоренности, когда дело дошло до развода
Хорошо, когда бывшие супруги относятся другу к другу с уважением и пытаются решить все имущественные вопросы цивилизованно и мирно. Однако надеяться исключительно на устные договоренности опасно. Пока не истечет срок исковой давности, бывший партнер может в любой момент передумать и потребовать причитающуюся ему долю, от которой изначально на словах отказался.
Чтобы избежать подобных неприятностей, стоит с помощью нотариуса заключить соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов. Сделать это можно как в период брака, так и уже будучи в разводе.
Важный плюс - при наличии такого документа можно не ходить в суд. Правда, это не касается тех случаев, когда в семье есть несовершеннолетние дети, - здесь без суда не обойтись. Однако даже в таких обстоятельствах соглашение поможет существенно сократить процесс судебного разбирательства.
Нотариально удостоверенное соглашение позволяет супругам детально прописать все имущественные вопросы и избежать споров в будущем, потому что прекращает режим совместной собственности, установленный законодательством по умолчанию. С его помощью можно распределить активы по усмотрению сторон, а не только поровну. При этом учитываются все доходы семьи: зарплаты, премии, прибыль от предпринимательской деятельности, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии), гонорары и другие доходы, извлекаемые из прав на интеллектуальную собственность, и т. д. Также под понятие совместной собственности супругов попадает все, что было приобретено во время брака: движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, вклады, паи, доли в бизнесе и прочее.
Не подлежат разделу только личные вещи, имущество, полученное в дар или по наследству, и адресные выплаты - например, компенсации за причинение вреда здоровью.
3. Позаботьтесь о материальном обеспечении детей
Нередко вопрос выплаты алиментов после развода - один из самых болезненных. И даже если стороны смогли договориться на момент развода, спустя время тема положенных законом на детей денег нередко вновь всплывает и становится предметом споров и взаимных претензий. Хотя по идее закрыть вопрос с выплатой алиментов раз и навсегда можно с помощью всего одного документа - алиментного соглашения.
Обязательная нотариальная форма такого договора гарантирует, что документ будет соответствовать нормам закона и учитывать интересы всех сторон.
Нотариус поможет закрепить в соглашении все нюансы, которые впоследствии могут существенно повлиять на выплату алиментов. Например, важно предусмотреть получение плательщиком инвалидности, появление у него новых и потерю имеющихся источников дохода, заключение супругами новых браков, рождение других детей. Кроме того, в алиментном соглашении будут четко прописаны даты и порядок совершения платежей, их размер и возможность индексации, санкции за задержку выплаты и т. д.
Важный плюс такого документа - наличие у него силы исполнительного листа. Если плательщик начнет уклоняться от обязанностей, прописанных в соглашении, вторая сторона сможет напрямую обратиться к судебным приставам, чтобы защитить финансовые интересы ребенка без обращения в суд.
4. Разберитесь в терминах и понятиях
Проблемы многих распадающихся пар нередко возникают из-за изначальной правовой неграмотности и намеренного желания избежать любых формальностей в личных отношениях.
Например, распространенный сегодня "гражданский брак" браком как таковым по закону не является. Даже если людей связывает искренняя любовь, ни о каких супружеских имущественных правах и обязанностях в этом случае речи идти не может. При расставании каждый из них уйдет из отношений с тем, что оформлено на его имя, - совместно нажитого имущества без штампа в паспорте с точки зрения закона не возникает. Вместе с тем они могут оформить у нотариуса тот же брачный договор, однако в законную силу он вступит только с момента официальной регистрации брака.
Кстати, следует отметить, что термин "гражданский брак" на самом деле означает именно тот брак, который регистрируется в ЗАГС. Он появился, чтобы отличить такой брак от церковного венчания. А то, что часто называют "гражданским браком", то есть "без регистрации", юридически называется "сожительством".
Кто-то не думает о том, что кредиты, которые берет муж для развития бизнеса, при отсутствии брачного договора автоматически становятся бременем и для жены. Как правило, такие проблемы всплывают уже при разводе.
Другие не считают нужным разделять совместно нажитое имущество - ни соглашением, ни судом. Потом, уже вступив в другой брак, от этого страдает и переживший развод человек, и его новая семья.
5. Не тратьте время и нервы зря
Может показаться, что для заключения вышеописанных документов нужно много времени на бесконечные походы в нотариальную контору. На самом деле каждое соглашение и договор оформляется всего за один визит к нотариусу. Более того, для их заключения можно вообще лишний раз не встречаться с бывшим мужем или женой.
Сегодня любая нотариальная сделка может быть удостоверена дистанционно - у каждой стороны будет свой нотариус. Они даже могут выбрать конторы в разных концах страны - нотариусы свяжутся друг с другом по электронным каналам связи. Никаких особых требований для дистанционных сделок нет, в том числе участникам не нужно иметь личные электронные подписи.
Кому-то такой вариант будет удобен из-за натянутых отношений и нежелания видеться с бывшим партнером. Бывает, экс-супруги разъезжаются по разным городам - дополнительные поездки для них становятся попросту обременительными.
Дистанционный договор обладает такой же юридической силой и гарантиям, как и документы, оформленные традиционным путем. Нотариусы удостоверят его усиленными квалифицированными электронными подписями и будут нести солидарную имущественную ответственность за результат своей работы. На руки стороны смогут получить как электронный, так и бумажный вариант соглашения, если это необходимо.