Не только брачный договор: пять советов нотариуса тем, кто хочет облегчить развод

Брачный договор может внести существенный вклад в сохранение семейных отношений и предотвращение споров между супругами. В нем можно отразить их желания относительно распределения имущественных прав и обязанностей. Что важно, документ позволяет закрепить договоренности, когда у людей еще нет взаимных претензий или обид.

Более того, некоторые моменты, связанные с общими покупками, со временем забываются - например, кто именно оплачивал новый автомобиль, а кто закрывал кредит по дачному участку. Потом точки зрения супругов расходятся, между ними возникают споры о том, кто и во что вложил свой капитал. Оформление брачного договора на заре отношений - надежный способ зафиксировать истинное положение дел и избежать недопонимания спустя годы.

В документе можно прописать порядок и способы несения семейных расходов, указать, кто кого содержит в браке и в случае развода, определить имущество, передаваемое каждому при расторжении брака, и т. д.

Еще один важный момент, про который многие забывают, - ответственность по долгам. Если брачного договора нет, практически все долговые обязательства супругов будут разделены пополам - вне зависимости от того, на кого оформлен кредит и для каких целей он брался.

Нередко брачный договор имеет смысл заключить непосредственно перед разводом. Также нужно понимать, что у этого документа меньше ограничений, чем у соглашения о разделе имущества.