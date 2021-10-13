Посвященную Александру I выставку на Урале за месяц посетили более трех тыс. человек

ЧЕЛЯБИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Выставка "Александр I - держав восстановитель" из собрания Музеев Московского Кремля стала одной из самых популярных среди посетителей музеев в Челябинской области, в том числе среди обладателей Пушкинской карты. Число ее гостей приближается к трем тыс. только за первый месяц работы, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

"Выставка стала одной из самых популярных в Челябинской области. <…> Она пользуется наибольшим спросом и среди молодых южноуральцев, являясь самой востребованной среди обладателей Пушкинской карты. Популярность выставки оказалась на уровне предыдущих трех проектов, подготовленных по соглашению правительства Челябинской области и Музеев Московского Кремля в рамках национального проекта "Культура", - сказано в сообщении.

Уточняется, что спросом пользуются не только экскурсии. В рамках этого выставочного проекта проходят занятия по истории. Ученики начальной школы знакомятся с императорской семьей, придворным бытом начала XIX века, высшими наградами Российской империи на примере подлинных образцов, а также с различными видами вооружения, узнают об Отечественной войне 1812 года. Школьники постарше приходят на военно-тактическую игру, в ходе которой им рассказывают о победе над Наполеоном, заграничных походах русской армии и установлении мира в Европе.

Оружейная палата Музеев Московского Кремля совместно с Государственным историческим музеем Южного Урала проводят в Челябинске выставку предметов, связанных с личностью и жизнью российского правителя Александра I. Большинство экспонатов до недавнего времени хранились в запасниках.