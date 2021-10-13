В отдаленном поселке в Эвенкии впервые появилась сотовая связь

КРАСНОЯРСК, 13 октября. /ТАСС/. Сотовая связь и мобильный интернет заработал впервые в отдаленном поселке Суринда в Эвенкийском районе Красноярского края. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Голосовая связь и мобильный интернет 4G впервые появились в поселке Суринда на Эвенкии, расположенном в арктической зоне. Проект реализован в рамках краевой госпрограммы "Развитие информационного общества", - говорится в сообщении.

Оборудование для запуска базовой связи в отдаленном поселке приходилось доставлять вертолетами. При этом оно рассчитано на работу в экстремально низких температурах и аналогичное оборудование применяется в Норильском промышленном районе.

До конца года базовые станции планируется развернуть в двух арктических населенных пунктах - Новорыбное и Волочанка в Таймырском районе.

Суринда расположена в Эвенкийском районе края, здесь живут более 400 человек - в основном эвенки, которые занимаются национальными промыслами. Здесь находится единственное в Эвенкии оленеводческое предприятие.