Путин 14 октября примет участие в открытии Евразийского женского форума в Петербурге

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит третий Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"14 октября президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург, где примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Таврическом дворце", - говорится в сообщении.

Как напомнили в Кремле, основная тема форума - "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". В работе мероприятия примут очное и онлайн участие около 1 500 человек более чем из 100 стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.