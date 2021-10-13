{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин 14 октября примет участие в открытии Евразийского женского форума в Петербурге

Как напомнили в Кремле, основная тема мероприятия - "Женщины: глобальная миссия в новой реальности"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит третий Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"14 октября президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург, где примет участие в открытии третьего Евразийского женского форума, который пройдет в Таврическом дворце", - говорится в сообщении.

Как напомнили в Кремле, основная тема форума - "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". В работе мероприятия примут очное и онлайн участие около 1 500 человек более чем из 100 стран: женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Меньше одной десятой россиян заменили традиционное молоко растительным
Как сообщили в Роскачестве, растительное молоко покупают в основном молодые люди
Читать полностью