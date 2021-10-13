Меньше одной десятой россиян заменили традиционное молоко растительным

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Меньше одной десятой россиян полностью заменили традиционное молоко растительным, чуть больше 40% опрошенных периодически покупают такие напитки. Об этом в среду говорится в сообщении Роскачества.

"Напитки на основе сои, риса, кокоса и миндаля уже сейчас пользуются популярностью и доступны в большинстве российских магазинов. Согласно данным социологического исследования центра изучения потребительского поведения Роскачества, 41% потребителей заявили, что периодически покупают такие напитки (с учетом того, что продолжают пить и обычное молоко). При этом полностью заменили растительным молоком традиционное пока 6% покупателей", - отмечается в сообщении.

Как показало исследование Роскачества, растительное молоко покупают в основном молодые люди. В целом 48% опрошенных в возрасте с 18 до 24 лет лояльно настроены к покупке альтернативе коровьего молока. При этом 72% покупателей старше 55 лет ответили, что в принципе не покупают такие напитки.

По данным экспертов, основным мотивом к покупке оказался вкус растительного молока (так ответили 56% опрошенных), 18% заявили, что покупают напиток, так как это "сейчас модно и в тренде", 14% покупателей перешли на растительное молоко по причине непереносимости отдельных ферментов молочной продукции.

Социологическое исследование также показало, что растительные напитки пользуются особой популярностью у женщин и жителей крупных городов. Так, среди мужчин и женщин старше 18 лет доля тех, кто покупает альтернативные виды молока, составляет 33% мужчин и 48% женщин. Растительное молоко преимущественно покупают в Москве (54% жителей), чуть меньше - в Санкт-Петербурге (45%), в ряде крупных региональных городов - не менее 30% жителей.

В то же время основными причинами отказа от покупки растительных аналогов молока является приверженность 61% опрошенных к традиционной молочной продукции, отличие от вкуса традиционного молока (20% покупателей) и недоверие к качеству этой продукции (18%), добавили в Роскачестве. В организации также сообщили, что с учетом высокого интереса со стороны потребителей и динамичного развития этого сегмента рынка Роскачество включило растительные аналоги молока в календарный план исследований на 2022 год.