Инновационные проекты для бизнеса и государства: итоги премии IT Stars имени Георгия Генса

В октябре в Москве прошло награждение победителей премии IT Stars имени Георгия Генса. Она учреждена компанией ЛАНИТ и присуждается за самые инновационные проекты и решения в сфере высоких технологий

Сфера IT - это отрасль, которая не только развивается сама, но и развивает смежные: здравоохранение, транспорт, тяжелую промышленность и др. Но как понять, какие решения действительно прорывные и заслуживают внимания бизнеса и государства?



Помочь в этом и призвана премия IT Stars имени Георгия Генса. Она была учреждена в 2020 году для поддержки перспективных российских информационных технологий и присуждается за самые смелые и инновационные идеи в реализации IT-проектов, разработку и создание технологий и IT-продуктов. Премия носит имя Георгия Генса, одного из пионеров развития IT в России, сделавшего очень много для становления информационного общества в стране. Победители определялись в семи номинациях: "Инновационный проект в госсекторе", "Инновационный проект в бизнесе", "Умные решения в регионах России", "Инновационный проект социальной направленности", "Инновационный проект в здравоохранении", "Цифровая трансформация" и "Инновационное ИТ-решение/продукт".



Всего на премию было подано 214 заявок со всей России. Основным принципом отбора номинантов стала смелость кандидатов при внедрении IT-решений, их умение мыслить нестандартно и способность идти на риск для достижения целей. В каждой из проектных номинаций экспертным жюри награждались исполнитель и заказчик, а в продуктовых - компания-разработчик.

Церемония награждения лауреатов премии IT Stars состоялась 6 октября 2021 года. Ее открыл президент группы компаний ЛАНИТ Филипп Генс: "Премию IT Stars придумал мой отец. Он очень любил информационные технологии и относился к процессу создания каждого IT-решения как к искусству. В то же время он хорошо понимал, какой это титанический труд, и поэтому хотел, чтобы не только знали заказчика, но и помнили исполнителя – их тесное взаимодействие и рождает успех. Именно поэтому за все проекты, победившие в проектных номинациях, мы вручаем две статуэтки: и заказчику проекта, и тому, кто непосредственно над ним работал". Подсчет пассажиров "по головам" Лауреатом премии в одной из номинаций (“Инновационный проект в бизнесе”, который привел к трансформации бизнес-модели частной компании и повысил эффективность ее работы) стал "Подсчет пассажиров на общественном транспорте". Заказчиком выступила холдинговая организация в сфере транспорта и туризма Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Третий парк". Исполнителем - ComBox Technology, системный интегратор в области информационных технологий, систем видеофиксации и распознавания на базе нейронных сетей.



В рамках проекта была реализована система подсчета входящих и выходящих пассажиров на общественном транспорте при помощи объектной видеоаналитики с применением нейронных сетей. Она позволяет эффективно контролировать объем поступающих средств за оплату проезда и минимизировать потери при их сборе.



Проект был реализован за счет автоматизации части подвижного состава (200 единиц транспорта). Дополнительно была решена задача оптимизации маршрутов в зависимости от загрузки транспортных средств для сокращения эксплуатационных расходов. По сути, проект технологически решает одну из насущных проблем в сфере общественного транспорта - подсчет реального количества входящих и выходящих пассажиров. Инновационный проект в госсекторе Самым инновационным в госсекторе был признан проект по созданию системы электронного актирования в рамках единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Заказчиком проекта выступило Федеральное казначейство, а исполнителем - ЛАНИТ.

Описание Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис вручает награду в номинации "Инновационный проект в бизнесе" © Пресс-служба ГК Ланит

Сегодня одним из приоритетных направлений развития ЕИС - сложной автоматизированной системы, которая состоит из более чем 60 функциональных подсистем и поддерживает все процессы размещения государственных и иных видов закупок, - стал переход на электронное актирование в рамках исполнения государственных контрактов.



Электронное актирование представляет собой современный сервис для оформления документа приемки в электронной форме в личном кабинете поставщика и заказчика. Сервис обеспечивает оперативный доступ к документам и эффективное управление их движением.



Для заказчиков электронное актирование упрощает процесс документального оформления приемки и проведения платежей, а информация об исполнении контракта размещается в ЕИС автоматически. Электронное актирование - важнейший инструмент управления при исполнении государственного контракта. Экономия от внедрения электронного документооборота в государственных закупках оценочно составляет около 25 млрд рублей в год. Цифровая трансформация Без IT-разработок и решений невозможна и цифровая трансформация, через которую в современных реалиях должна пройти практически любая компания, стремящаяся оставаться конкурентноспособной. Одно из таких решений - создание цифровой системы мониторинга продукции на производстве - удостоилось награды в одноименной номинации "Цифровая трансформация". Выполненный по заказу "Газпром нефти" компанией "Автоматика-Сервис" проект "Нефтеконтроль-Газпром нефть" - первая и единственная в России сквозная цифровая система постоянного автоматизированного мониторинга количества и качества нефтепродуктов на активах цепочки создания добавленной стоимости.

Описание Ректор Московского авиационного института Михаил Погосян вручает награду в номинации "Цифровая трансформация" © Пресс-служба ГК Ланит

Система обеспечивает полную прозрачность и доступность данных о качестве, количестве и местонахождении нефтепродуктов на протяжении всего жизненного цикла - от их производства на нефтеперерабатывающем заводе до налива в бензобак автомобиля или крыла самолета. Она выявляет зоны неэффективности в цепочке поставок и показывает, какие коммерческие узлы учета необходимо корректировать или автоматизировать. Контроль сна и технологии в медицине Прорывные IT-решения, помимо государства и крупного бизнеса, необходимы и обычным людям, особенно на фоне событий, происходящих в мире в связи с пандемией коронавируса. Так, в номинации, посвященной решениям в сфере здравоохранения, победил проект по созданию программы автоматизированного анализа цифровых флюорограмм и рентгеновских снимков, выполненный по заказу Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы.

Описание Главный редактор "Business FM Москва" Илья Копелевич и лауреаты в номинации "Инновационный проект в здравоохранении" © Пресс-служба ГК Ланит

Сервис "ФтизисБиоМед", созданный одноименным разработчиком, - интеллектуальная система поддержки принятия врачебных решений, позволяющая облегчить труд врача-рентгенолога при выявлении и классификации патологий грудной клетки. Он базируется на технологиях искусственного интеллекта и предназначен для анализа медицинских изображений в условиях реального клинического процесса (в том числе в период борьбы с коронавирусом) и выявления на ранних стадиях болезней грудной клетки, включая туберкулез и онкологические заболевания.



"ФтизисБиоМед" локализует области вероятных патологий на флюорограммах и рентгенографических изображениях органов грудной клетки и представляет врачу информацию о вероятности наличия патологии и ее типе.



Другим социальным проектом, отмеченным жюри премии IT Stars, стала бесконтактная система мониторинга состояния водителя "Антисон". Она победила в номинации "Инновационный проект социальной направленности".



"Антисон" создан по заказу "Мосгостранса" группой компаний КСОР. Система с помощью компьютерного зрения умеет определять, не заснул ли водитель, не курит ли он за рулем и не пользуется ли мобильным телефоном. Все это помогает сделать дороги безопаснее.



В решении использованы технологии машинного обучения, edge-computing и интернета вещей. Весь цикл работы над продуктом происходит внутри компании: от создания физических компонентов и разработки программного обеспечения до настройки и внедрения самой системы. "Антисном" оборудовано уже более 9 тыс. пассажирских автобусов Москвы (95% всего подвижного состава "Мосгортранс"). Цифровой помощник школьника Отдельное место среди лауреатов премии IT Stars заняло решение, которое направлено на повышение эффективности обучения среди детей. В номинации "Умные решения в регионах России" победу одержал проект "Мобильный цифровой помощник: Я - школьник".



Он был выполнен по заказу Министерства цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан государственным учреждением "Центр цифровой трансформации Республики Татарстан".



"Я - школьник" - это личный цифровой помощник для школьников Татарстана, который мотивирует их и помогает учиться лучше. К примеру, сервис позволяет получить удобный мобильный доступ к электронному дневнику edu.tatar.ru, отслеживать динамику своей успеваемости, поддерживать связь с учителем, узнавать важную и полезную информацию, проходить опросы, получать виртуальные достижения за успехи в учебной и внеучебной деятельности.



Таким образом, сервис помогает школьникам учиться с интересом, мотивирует их и служит поддержкой в процессе обучения. Для государства "Я - школьник" - это современный канал коммуникаций и получения обратной связи от учащихся. Сервисом может воспользоваться ученик любого класса и возраста, однако акцент приложение делает на среднем и старшем звене учащихся - с пятого по одиннадцатый классы. Инновации в биометрии Самым инновационным IT-решением был признан сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания, разработанный X5 Group. Биометрическая идентификация на кассах самообслуживания реализована на базе разработок Лаборатории инноваций Х5.

Описание Президент AVM Media, член Американской академии EMMY Александр Митрошенков объявляет лауреата в номинации "Инновационное ИТ-решение/продукт" © Пресс-служба ГК Ланит

Сервис оплаты взглядом был запущен при поддержке Сбера и Visa в супермаркетах сети "Перекресток". В базовой сборке устройства используется 3D-камера с высокой точностью распознавания и захватом глубины, что позволяет легко и быстро считывать черты лица с учетом роста человека и изменений во внешности. Высокая степень разрешения камеры позволяет обеспечить высокий уровень безопасности, исключить взлом и подмену данных. Для платежа не требуется банковская карта или смартфон, это позволяет сделать процесс покупок наиболее комфортным, быстрым и безопасным.

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