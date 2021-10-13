За неделю в больницу в Петербурге поступили 83 ребенка с COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Число детей, поступивших в главный детский инфекционный стационар Петербурга за последнюю неделю, составило 83 человека, что не превышает показатели сентября. Об этом сообщили в среду в комитете по здравоохранению города.

"За последнюю неделю в главный детский инфекционный стационар города - больницу им. Н. Ф. Филатова - поступило 83 ребенка с COVID-19. Ощутимого роста заболеваемости детей коронавирусной инфекцией в первые недели октября по сравнению с сентябрем не наблюдается", - говорится в сообщении.

По данным комитета, общий рост числа поступлений детей в стационар связан с сезонной заболеваемостью ОРВИ. Всего за последнюю неделю в больницу им. Филатова поступило 596 пациентов с инфекционными болезнями, COVID-19 обнаружен у 14% из них.

Больница им. Н. Ф. Филатова имеет боксовую систему, прием в инфекционное отделение проводится одновременно в 11 боксах, также организованы отделения-фильтры для распределения пациентов с различной этиологией заболевания. Скопление машин скорой у стационара отмечается крайне редко, если это происходит, то время ожидания приема не превышает один час.

13 октября в Петербурге детей с коронавирусом принимают два медучреждения - в больнице им. Филатова предоставлено 362 койки, в Педиатрическом университете открыто 15 коек. Дефицита коечного фонда нет, свободно около 16% мест.

Как сообщает комитет по образованию Петербурга, на данный момент из-за коронавирусной инфекции и ОРВИ закрыты 19 групп в 16 детских садах, на дистанционное обучение переведено 96 классов в 49 школах - это 0,5% от общего количества. Число учащихся в смешанном формате по желанию родителей составляет 2 098 (0,38% от общего количества).

По последним данным, в Петербурге выявили 652 251 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 600 178 человек, умерли 22 636. За последние сутки в городе зафиксировали 2 470 случаев заражения.