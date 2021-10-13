Эксперт сообщил, что высокая скорость снижает пропускную способность городских дорог

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Высокие скорости на дорогах города провоцируют аварии и снижают пропускную способность на 30-70%, считает руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский.

"Высокие скорости в городе не означают, что поездки станут быстрее, а даже наоборот. У водителя, движущегося на высокой скорости, хуже обзор, пропадает ощущение скорости, выше утомляемость, у автомобиля - больше тормозной путь, а сложные дорожные условия могут сделать машину неуправляемой - все эти факторы повышают шанс возникновения ДТП. При этом даже мелкие аварии сокращают пропускную способность на 30-70%", - сообщил ТАСС в среду Шумский.

Он добавил, что в то же время на участках с невысокой разрешенной скоростью, например, в Дорогомилове, где можно ехать 40 км/ч, не произошло ни одного тяжелого ДТП, а пропускная способность выросла на 15%.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах. Нельзя терять в ДТП такое же число людей, как при военных действиях, заявил он 8 октября на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания коллегии ведомства 4 октября сообщил, что в минувшем году на треть увеличилось количество погибших в авариях с участием легковых такси, в январе - августе нынешнего года - почти на 13% возросла смертность детей. Больше погибло и ранено людей по вине водителей автобусов, а также в ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.