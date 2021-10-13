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Губернатор Орловской области отметил необходимость продолжать вакцинацию населения региона

На данный момент в регионе привиты 244 тыс. человек, однако этого недостаточно, считает Андрей Клычков

ОРЕЛ, 13 октября. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о нарастающей напряженности ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

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"Что касается коронавируса, сегодня мы находимся в эпицентре тех событий, которые происходят. К сожалению, та стабильная ситуация последних месяцев сегодня несколько изменилась. Ситуация достаточно напряженная", - сказал глава региона в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его данным, в сутки регистрируют около 200 случаев заражения.

Клычков рассказал, что в области развернуты 1 714 коек, реанимационные отделения обеспечены достаточным количеством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Мы понимаем, что выходом из этой ситуации <...> является масштабная вакцинация", - сказал Клычков, уточнив, что на данный момент в регионе привиты 244 тыс. человек. По его оценке, это недостаточный уровень для обеспечения полной безопасности, поэтому продолжается работа как в стационарных пунктах вакцинации, так и в мобильных.

"Вакцин достаточно, уверен, что мы в ближайшее время дополнительно будем прилагать усилия для исправления ситуации по вакцинации", - заключил глава региона.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОрловская областьКлычков, Андрей ЕвгеньевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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