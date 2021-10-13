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Пандемия COVID-19
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Гинцбург заявил, что дельта-штамм коронавируса практически вытеснил все остальные

Директор центра им. Гамалеи отметил, что нейтрализовать дельта-штамм необходимо прямо на "входе" - постоянно поддерживать высокий уровень протективных антител
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Евгений Одиноков/POOL/ТАСС
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Евгений Одиноков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Дельта-штамм коронавируса практически вытеснил все остальные варианты возбудителя COVID-19, сообщил в среду директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"За последние 2,5-3 месяца произошла, как мы с вами прекрасно знаем, смена штамма, циркулирующего практически на всем земном шаре. Сейчас мы имеем дело с дельта-штаммом, который фактически вытеснил все другие до этого известные варианты возбудителя COVID-19", - сказал он на пресс-конференции.

Гинцбург добавил, что нейтрализовать дельта-штамм коронавируса необходимо прямо на "входе". "Постоянно надо поддерживать высокий уровень протективных антител, циркулирующих в крови", - отметил он.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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