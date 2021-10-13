Гинцбург заявил, что дельта-штамм коронавируса практически вытеснил все остальные

"За последние 2,5-3 месяца произошла, как мы с вами прекрасно знаем, смена штамма, циркулирующего практически на всем земном шаре. Сейчас мы имеем дело с дельта-штаммом, который фактически вытеснил все другие до этого известные варианты возбудителя COVID-19", - сказал он на пресс-конференции.

Гинцбург добавил, что нейтрализовать дельта-штамм коронавируса необходимо прямо на "входе". "Постоянно надо поддерживать высокий уровень протективных антител, циркулирующих в крови", - отметил он.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.