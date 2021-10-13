В РФПИ рассказали об эффективности "Спутника Лайт" против штамма "дельта"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") против штамма "дельта" (наиболее распространенный вариант коронавируса в РФ) составляет 70% в течение трех месяцев после вакцинации. Такие данные приводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи.

"Согласно данным НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, вакцина "Спутник Лайт" продемонстрировала эффективную защиту против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации на уровне 70%. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%", - сообщает РФПИ.

Отмечается, что соответствующая статья с результатами анализа эффективности "Спутника Лайт" направлена порталу препринтов научных статей в области медицины MedRxiv для публикации на этой неделе.

В сообщении указано, что показатели эффективности "Спутника Лайт" против дельта-варианта превышают показатели ряда зарубежных двухкомпонентных вакцин, которые демонстрируют значительное снижение эффективности до уровня менее 50% через пять месяцев после вакцинации.

"Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против дельта-варианта в качестве бустирующей инъекции для других вакцин будет близкой к показателям эффективности против дельта-варианта вакцины "Спутник V" - более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации", - отмечают создатели вакцины.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд активно поддерживает исследования комбинаций "Спутника Лайт" с другими вакцинами, а также пригласил независимых международных ученых и научные организации к сотрудничеству в исследовании данных по безопасности и эффективности российских и зарубежных вакцин против коронавируса.

"Спутник Лайт" может стать универсальным бустером для большинства вакцин от коронавируса из-за высокой эффективности, заявил Дмитриев.

"Для МРК-вакцин нужен бустер из-за снижения их эффективности через несколько месяцев после укола. И мы полагаем, что "Спутник Лайт" может быть универсальной бустерной вакциной после многих вакцин, принимая во внимание очень высокую эффективность данной вакцины против штамма "дельта". И мы будем предлагать инъекцию "Спутника" для других вакцин в качестве ревакцинации для повышения эффективности", - сказал Дмитриев.