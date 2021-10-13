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Создатели "Спутника V" рассчитывают получить одобрение вакцины ВОЗ до конца года

Создатели "Спутника V" рассчитывают получить одобрение вакцины ВОЗ до конца года - глава РФПИ.

Водителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за прогнозируемого дождя в Подмосковье
Синоптики прогнозируют выпадение трети месячной нормы осадков 14 октября
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