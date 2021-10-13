Полеты санавиации возобновили в Удмуртии после ЧП с вертолетом

ТАСС, 13 октября. Полеты санитарной авиации, приостановленные из-за жесткой посадки вертолета на крышу гаража Первой республиканской клинической больницы, возобновились в Удмуртской Республике. Об этом в среду сообщается на сайте регионального правительства.

"В Удмуртии возобновились полеты санавиации. Для совершения полетов компания-подрядчик предоставила новое воздушное судно - вертолет "Ансат" 2019 года выпуска. Перелеты совершают два опытных пилота авиакомпании "РВС", летный стаж которых более 20 лет. Также в вылетах принимают участие бригады врачей Республиканского центра экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Полеты санавиации в Удмуртии были приостановлены после того, как вертолет совершил жесткую посадку на территории Первой республиканской клинической больницы. Вертолет перевозил пациента с острым коронарным синдромом. Его состояние после инцидента не изменилось, в тот же день он был успешно прооперирован, однако находившийся в салоне вертолета фельдшер получил легкое сотрясение. Возбуждено уголовное дело, пилот временно отстранен от полетов.

Услуги санавиации оказывает авиакомпания "РВС", с которой заключен контракт на 39,7 млн рублей. С 1 сентября, когда возобновились полеты после смены подрядчика, санитарная авиация республики провела 15 вылетов, в 13 случаях пациенты были эвакуированы для дальнейшего лечения в республиканские медицинские центры.

Санитарная авиация в Удмуртии начала работу с 2019 года по национальному проекту "Здравоохранение". С января по июль 2021 года санитарная авиация Удмуртии совершила 119 вылетов, из них три вылета - к детям младше года. Затем полеты были приостановлены из-за непогашенной задолженности подрядчика по лизинговым платежам, с 1 сентября полеты возобновились. Услуги стала оказывать компания "Русские вертолетные системы".