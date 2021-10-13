Международная математическая конференция в Адыгее объединила участников восьми стран

МАЙКОП, 13 октября. /ТАСС/. Четвертая Международная математическая конференция, открывшаяся в среду в Кавказском математическом центре Адыгейского госуниверситета, объединила 175 ученых из восьми стран, сообщил ТАСС ректор вуза Дауд Мамий.

"Сегодня мы в четвертый раз открыли Международную научную конференцию "Осенние математические чтения в Адыгее-2021", участниками которой стали 175 ученых из России, Великобритании, США, Испании, Чехии, Германии, Вьетнама, Латвии. Популяризация математики, формирование ее "культа" и моды на математическое образование - это один из приоритетов деятельности нашего Кавказского математического центра, который занимается подготовкой и развитием способностей одаренных математиков Юга России. Все, кто только начинает интересоваться математикой и ее приложениями, смогут прослушать научно-популярные лекции приглашенных лекторов - участников конференции", - сказал ректор АГУ.

Конференция завершится 17 октября, пленарные доклады и научно-популярные лекции будут доступны в прямой трансляции и в записи на Youtube-канале Кавказского математического центра. В частности, Алексей Савватеев (Майкоп, Адыгейский государственный университет) расскажет об избранных сюжетах теории вероятностей и теории игр, Игорь Сергеев (Москва, МГУ) - о математических задачах на развитие мышления и интуиции. Более "продвинутая" аудитория заинтересуется лекцией Александра Гутермана (Москва, МГУ) "Матричные инварианты и их фробениусовы эндоморфизмы". В рамках спецпроекта Кавказского математического центра "Математическая гостиная" Андрей Леонидов (Москва, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН) расскажет о перспективах развития искусственного интеллекта, рассказали в пресс-службе вуза.

Кавказский математический центр открылся при АГУ в феврале 2018 года. Ранее сообщалось, что Адыгейским госуниверситетом разработан стратегический проект "Южно-российская научно-образовательная инициатива "Математика: новый взгляд", который включает несколько подпроектов, нацеленных на работу с одаренными детьми, - "Растим новых Лобачевских", "Яблоневая долина", "Учитель математики будущего", "Алиса педагог", "Математика для всех".

В этом году Адыгея поднялась на 19 пунктов в олимпиадном рейтинге регионов оценки эффективности работы по развитию талантов школьников, заняв 25 место среди всех регионов страны, а среди субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стала первой по этому показателю.