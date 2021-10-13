В Пензенской области расширили перечень граждан, подлежащих обязательной вакцинации

ПЕНЗА, 13 октября. /ТАСС/. Главный санитарный врач по Пензенской области расширил перечень граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, включив в него, в частности, сотрудников промышленных предприятий, работников СМИ, депутатов регионального и муниципального уровня. Соответствующее постановление, подписанное в среду руководителем управления Роспотребнадзора по Пензенской области - главным санитарным врачом региона Михаилом Перекусихиным, опубликовано на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области с 7 октября введена обязательная вакцинация для работников сфер торговли и услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения и образования, ЖКХ, госслужащих.

"Внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Пензенской области "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям". [Обязательной вакцинации подлежат работники] промышленных предприятий, в том числе предприятий пищевой промышленности, сотовой связи, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов", - отмечается в постановлении.

Обязательная вакцинация введена также для работников сферы досуговых и зрелищных мероприятий, в том числе цирков и зоопарков, сотрудников детских игровых комнат, лагерей дневного пребывания детей, для тех, кто занят в проведении физкультурных и спортивных мероприятий, а также в сфере юридических, типографских, гостиничных и туристических услуг, ритуальных услуг. Кроме того, обязательна прививка для сотрудников аптек, ветеринарных организаций, клининговых компаний, охранных предприятий, курьеров, волонтеров, работников компаний по техобслуживанию и ремонту автомобилей, СМИ, сотрудников компаний, проводящих дезинфекцию. Помимо этого, обязательная вакцинация введена для депутатов областного и муниципального уровней.

Согласно документу, не имеющие медицинских противопоказаний работники из указанных категорий должны сделать первую прививку до 1 ноября, завершить курс вакцинации - до 1 декабря. Привить необходимо не менее 80% от общей численности работников. Сотрудники, которые не сделают прививки, должны быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 74 096 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 58 501 человек выздоровел, 3 036 пациентов умерли.