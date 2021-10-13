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Российская энергетическая неделя - 2021
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Путин пока не принял решение об очном участии в конференции по климату в Глазго

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что еще не принял решение, поедет ли на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), которая пройдет в ноябре в Глазго, но точно выступит на ней.

"Пока не принял решение из-за этой ситуации с пандемией. Но я в любом случае приму в ней участие, в ее работе. Приеду туда, не приеду, пока не знаю, но участие в ней приму, безусловно", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРоссийская энергетическая неделя - 2021
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