В Ленобласти начали расчистку Белого озера в музее-заповеднике "Гатчина"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Расчистка Белого озера, у которого расположено несколько объектов культурного наследия России, началась в государственном музее-заповеднике "Гатчина" в Ленинградской области в рамках нацпроекта "Экология". Специалисты уберут со дна озера почти 140 тыс. кубометров грунта, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Ленинградская область начала работы по расчистке озера Белое на территории Гатчинского государственного музея-заповедника. Для защиты объектов культурного наследия - террасы Белого озера, Горбатого моста на Длинном острове и металлических мостов на острове Любви и в лабиринтах - при проведении устанавливаются охранные зоны шириной не менее пяти м, в которых работы не производятся. Площадь работ на озера Белое составит 22,9 га, в результате планируется изъять порядка 138,8 тыс. м3 грунта", - говорится в сообщении.

Специалисты установили защитную зону на участках озера, где сохранились исторические деревянные берегоукрепительные сооружения. Расчистка озера от донных отложений улучшит его экологическое состояние.

Работы в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология" проходят в Ленинградской области в два этапа. На первом специалисты расчищяют реку Теплую, озеро Белое и Карпин пруд в музее-заповеднике, на втором - озера Филькино, Черное и ручей Безымянный в Приоратском парке. Весь комплекс работ планируется завершить к концу 2022 года.

Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, проект будет расширен, в него включат и другие водные объекты региона. В программу войдут водоемы, очистка которых необходима для водоснабжения населенных пунктов, организации туристических зон.

Одной из целей нацпроекта "Экология" является сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации, расчистки не менее 260 км участков русел рек, а также очистки от мусора берегов озер и рек, в том числе озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.