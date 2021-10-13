Гендиректор ТАСС рассказал пиарщикам, как важно всегда быть на связи и не отмалчиваться

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 13 октября. /ТАСС/. Хороший пиарщик должен быть на связи с журналистами всегда, а не только когда это необходимо ему, и не отмалчиваться при появлении негативных публикаций. Об этом рассказал в среду генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Плохой пиарщик на связи только тогда, когда это нужно ему, а когда нужно журналистам - его нет, на звонки не отвечает", - сказал Михайлов на мастер-классе для пиар-специалистов "Как разговаривать со СМИ на одном языке" в рамках образовательной программы "Мастерская новых медиа".

Он подчеркнул, что в основе коммуникации с журналистами лежат доверие, помощь в предоставлении информации, создание "комфортной зоны общения" и предупреждение возможных конфликтов. Главными ошибками пиарщиков гендиректор ТАСС назвал назойливость в одних условиях и игнорирование запросов в других.

Михайлов отметил, что в наше время пиарщикам опасно отмалчиваться. "Что бы ни произошло, журналисту нужен комментарий. Есть фраза: "Либо мы о себе хорошо, либо кто-то о нас". Сейчас занимать позицию страуса особенно опасно. Мы живем в век интернета - новость в течение секунды летит из Москвы в Нью-Йорк. Журналисты всегда напишут комментарии - и такой, и сякой, а также напишут: "А вот корпорация X комментарий не дала". Важно убедить первых лиц не молчать", - сказал он.

Доверительные отношения, рассказал гендиректор агентства, необходимо выстраивать ежедневно: пиарщик должен быть на связи 24/7, не пытаться обманывать журналистов и постоянно обеспечивать их достойными информационными поводами и эксклюзивами. Конфликты, напомнил Михайлов, следует решать мирным путем: "Идеально - предвидеть и не допустить. Если допустили, решайте мирно. Давление, жалобы и угрозы - самые плохие способы. Испортить отношения с журналистом легко, а выйти потом из конфликта очень сложно".

Важность историй и личного бренда

Гендиректор ТАСС напомнил о важности подачи информационного повода - стоит делать не только короткие новости, но и истории, которые превращаются в события. В пример он привел вышедший в 2020 году проект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

"Проект собрал к сегодняшнему дню на разных площадках порядка 150 млн просмотров. Это образец новаторства. Проект мы полностью сделали онлайн, телеканалы брали картинку у нас из интернета. Это беспрецедентно. Проект сделан технологично, хорошо и ярко. Получилась история. Мы вышли полтора года назад, а его смотрят и сейчас, его и через пять лет будут смотреть. Думаю, он войдет в учебники по журналистике", - отметил Михайлов.

Для хорошего пиарщика, по его словам, важна и подача себя самого. "Выращивайте личный бренд. Большое значение имеет то, кто вы такие сами по себе, что вы из себя представляете интеллектуально, как вы говорите, как вы пишете. Социальные медиа - это большая часть сегодняшней жизни, растущая каждую секунду. И это нельзя сбрасывать со счетов. Работайте со своей репутацией и обратной связью в соцмедиа. Ведите сами соцсети. Чем интереснее вы там сейчас, тем лучше с любой точки зрения - и с человеческой, и профессиональной. Живите в соцсетях", - призвал гендиректор ТАСС.

О программе

Первый поток "Стратегические коммуникации" программы "Мастерская новых медиа" включает в себя три очных образовательных модуля. В течение всего курса слушателей будут сопровождать профессионалы, добившиеся в области стратегических коммуникаций выдающихся успехов: наряду с Сергеем Михайловым в качестве таких мастеров приглашены официальный представитель МИД России Мария Захарова и президент холдинга "Группа ИМА" Андрей Гнатюк. Первый модуль открыли замруководителя аппарата правительства РФ Леонид Левин, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров и заместитель гендиректора АНО "Диалог" Владимир Табак.

Поток "Стратегические коммуникации" ориентирован на подготовку эффективных специалистов в сфере пиара, а в число его участников входят руководители и сотрудники пресс-служб региональных и городских администраций, общественных организаций, крупных предприятий, вузов и медицинских учреждений, а также специалисты и руководители пиар-агентств.

14-15 октября первые занятия для слушателей состоятся в ТАСС - руководители разных подразделений агентства познакомят гостей с особенностями позиционирования региональных лидеров и официальных лиц, расскажут, как готовить и модерировать пресс-конференции. В программу также входят экскурсия по штаб-квартире ТАСС и встреча с Сергеем Михайловым.