Водителей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за прогнозируемого дождя в Подмосковье

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает автомобилистов быть аккуратнее на дорогах в связи с прогнозируемым сильным дождем. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства.

"В Московской области с 9 вечера сегодняшнего дня до 9 утра 15 октября ожидается сильный дождь. В регионе действует "желтый" уровень погодной опасности. Также синоптики прогнозируют выпадение трети месячной нормы осадков в четверг, 14 октября.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей, соблюдать дистанцию, не маневрировать и не превышать скорость", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра РФ, в среду в Московском регионе пройдет небольшой дождь, местами умеренный. В ночь на четверг, 14 октября, прогнозируется сильный дождь в западной части региона.