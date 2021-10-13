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Вдова Солженицина перенесла операцию на сердце без осложнений

Ранее стало известно о госпитализации вдовы Александра Солженицына

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Наталия Солженицына, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына, перенесла операцию на сердце без последствий. Об этом сообщил ТАСС в среду ее сын Степан Солженицын.

"Операция прошла. У нее был пульс 206, поэтому врачи решили, что операция необходима. Операция была сделана, и, дай бог, без последствий, без осложнений", - сказал он.

Ранее в СМИ сообщалось, что 82-летняя Наталия Солженицына была госпитализирована в Москве, ей провели операцию на сердце.

После смерти писателя его жена продолжает участвовать во многих проектах, начатых при его жизни, в частности в работе Дома русского зарубежья имени Солженицына. Она также является главным распорядителем его литературного и историко-документального наследия. Президент России Владимир Путин наградил Солженицыну орденом Святой великомученицы Екатерины "за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность".

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