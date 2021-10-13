Для участников Универсиады в Екатеринбурге создадут туристические пакеты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга совместно с туристическими компаниями города сформируют пакеты для спортсменов, тренеров и других членов делегаций, которые прибудут в 2023 году на Универсиаду. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации города по итогам совещания по подготовке к летним Всемирным студенческим играм.

"В ближайшее время мы встретимся с представителями туристических компаний города и рассмотрим их предложения для спортсменов, тренерского состава и других членов делегаций, - сказал заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин. - После чего будут сформированы пакеты, рассчитанные на разное количество дней и на разную аудиторию. Это может быть экотуризм, включающий знакомства с природными и культурно-этнографическими особенностями нашего региона, или гастрономический тур, в котором можно в прямом смысле почувствовать вкус Урала, или что-нибудь другое".

Универсиада пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Программа включает соревнования по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 247 комплектов медалей.