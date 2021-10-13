Группа "Синара" и ТАСС запустили совместный фотомарафон

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор провел в среду на площадке Уральского регионального центра агентства в Екатеринбурге семинар для фотокорреспондентов в рамках конкурса по промышленной фотосъемке "Когда идеи воплощаются в дела", организованном Группой "Синара" при информационной поддержке ТАСС. В нем приняли участие 50 фотожурналистов из различных регионов России, передает корреспондент ТАСС.

"Проект действительно очень интересный, и я очень рад, что у нас принимает участие так много профессиональных фотографов <…> Охват огромный", - отметил Дукор.

К семинару эксперта помимо журналистов из Екатеринбурга по видеосвязи присоединились и участники из других регионов - Новосибирской и Калужской областей, Карачаево-Черкесской Республики. Полученную информацию фотокорреспонденты смогут применить на практике уже завтра: 14 октября они выедут для съемок на предприятия Группы "Синара" в Свердловской области, Новосибирске, Калуге и Архызе. Фотографы посетят завод "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма), Деревню Универсиады (Екатеринбург), Новосибирский электровозоремонтный завод (Новосибирск), завод "Калугапутьмаш" (Калуга), гостиничный комплекс "Романтик" (поселок Архыз), где им будет предложено принять участие в фотомарафоне, представив в результате созданные на объектах работы в номинациях "Портрет" и "История в одном кадре".

Итоги будут подведены 15 октября, победители получат призы - сертификаты на отдых в Сочи и Архызе. Директор по корпоративным коммуникациям Группы "Синара" Наталья Левицкая отметила, что лучшие фотографии также будут представлены на выставке в Екатеринбурге в формате открытой галереи. Кроме того, будет создан интернет-проект.

"Фотографы фиксируют действительность таким образом, что в конечном итоге она может стать историей - историей компании, историей страны, историей проектов. Благодаря работе фотокорреспондента зритель не только видит кадр, но может думать, замечать, размышлять. Не случайно в канун 20-летия нашей компании, Группы "Синара", мы решили, что было бы здорово увидеть взгляд фотографов на производство и людей, которые трудятся на предприятиях", - подчеркнула Левицкая.

Григорий Дукор - известный фотомастер с опытом работы более 30 лет. В начале 1990-х он пришел работать в Российское бюро агентства Reuters (Великобритания), где освещал как фотожурналист основные региональные новости, политические, деловые и спортивные события, военные конфликты, перевороты. Позже стал шеф-фотографом Reuters в России и СНГ и в течение последующих 20 лет освещал новости и события из стран, расположенных в 11 часовых поясах. В 2018 году был приглашен в ТАСС.