В Дагестане при переписи населения будут работать 960 переписных участков

МАХАЧКАЛА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана, многонационального региона России, организовали 960 переписных участков для проведения второго этапа переписи населения, который стартует 15 октября, сообщили в среду в пресс-службе правительства республики со ссылкой на премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова.

"В республике созданы 753 комиссии в муниципальных образованиях. Организованы 960 переписных и столько же стационарных участков, а также более 5 тыс. счетных участков", - привели в пресс-службе слова Амирханова.

Перепись населения в Дагестане проходит в два этапа, с 1 по 31 июля она прошла в 154 труднодоступных населенных пунктах, расположенных Ахтынском, Докузпаринском, Рутульском, Тляратинском, Цумадинском, Цунтинском районах и Бежтинском участке. По предварительной информации, переписано около 76 тыс. человек. С 15 октября по 14 ноября года перепись пройдет на остальной территории республики.

В пресс-службе правительства региона добавили, что при проведении переписи стационарные участки организуют во всех филиалах МФЦ Дагестана. Будет вестись трансляция видеороликов на мониторах электронной очереди центров "Мои документы", в залах обслуживания разместят информационные материалы, разъясняющие буклеты.

"К проведению переписи в республике будут привлечены более 600 волонтеров, в задачи которых будет входить проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами, оказание консультационной помощи в МФЦ и на выездных переписных участках", - также отметили в пресс-службе.

В Дагестане проживают более 110 национальностей и этнических групп, с самостоятельными языками и диалектами, культурой и богатыми традициями. Наиболее многочисленными, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, являются аварцы (29,4%), даргинцы (17%), кумыки (14,9%), лезгины (13,3%), лакцы (5,6%), азербайджанцы (4,5%).

О переписи населения

Согласно постановлению правительства России, Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения опубликуют до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.