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Пандемия COVID-19

В Калуге открыли ковидный госпиталь на 450 мест

В регионе работают 13 профильных больниц

ТАСС, 13 октября. Госпиталь, рассчитанный на прием до 450 пациентов с коронавирусной инфекцией, строительство которого велось в Калуге в течение 2021 года, открыли 13 октября. Его работа позволит снизить нагрузку на другие медицинские учреждения региона, сообщили губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

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"Новый ковидный госпиталь в Калуге сегодня начал принимать первых пациентов. В нем смогут проходить лечение до 450 человек. Новый госпиталь - это четыре лечебных корпуса, реанимационное отделение, собственная кислородная станция, котельная. Корпуса оборудованы высокотехнологичным оборудованием. К каждой койке подведен кислород", - сообщил Шапша.

Всего в Калужской области пациенты с коронавирусом проходят лечение в 13 инфекционных госпиталях, где развернули суммарно около 2 тыс. мест. Губернатор отметил, что с открытием госпиталя снизится нагрузка на другие медучреждения Калужской области.

В ноябре 2020 года глава региона сообщил о намерении построить ковидный госпиталь в Калуге на территории областной инфекционной больницы, завершить работы планировалось к весне 2021 года. Но государственный контракт на выполнение подрядных работ заключили лишь в марте, строительно-монтажные работы должны были закончить в конце августа. В сентябре в интервью ТАСС Шапша отметил, что госпиталь откроется в начале октября.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 13 октября, в Калужской области с начала пандемии выявили 49 971 случай заражения коронавирусом, из них 150 - за последние сутки. Выздоровели 47 540 человек, 767 пациентов умерли.

Теги
РоссияКалужская областьПандемия COVID-19
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