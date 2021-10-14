ВОЗ представила 26 кандидатур в экспертную группу по опасным патогенам

ЖЕНЕВА, 14 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала имена 26 экспертов, рекомендуемых в состав создаваемой ею научно-консультативной группы (SAGO), которая будет заниматься вопросами происхождения новых патогенов, включая коронавирус SARS-CoV-2. Окончательный список будет сформирован по завершении двухнедельных "публичных консультаций" и выполнения "соответствующих процедур", сообщила в среду женевская штаб-квартира ВОЗ.

В состав группы рекомендованы, в частности, специалисты из России, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Китая, США и Франции. Российскую науку представляет заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. Всего в ВОЗ поступило более 700 заявок на участие в SAGO.

Как пояснили в штаб-квартире ВОЗ, эксперты "будут консультировать ВОЗ в отношении разработки глобальных рамок определения и ведения исследований происхождения возникающих и появляющихся вновь патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что появление новых опасных патогенов - это "природный факт" и нынешний коронавирус SARS-CoV-2 "не будет последним". "Понимание того, откуда приходят новые патогены, имеет исключительно важное значение для предотвращения будущих вспышек болезней с эпидемическим и пандемическим потенциалом", - сказал глава ВОЗ. Он выразил удовлетворение тем, что в список кандидатов вошли специалисты высокого класса из разных областей науки, включая биологию, эпидемиологию, вирусологию и клиническую медицину. По его словам, ВОЗ готова "работать с ними, чтобы сделать мир более безопасным".

ВОЗ объявила о наборе специалистов в научно-консультативную группу 20 августа. Она пояснила, что создание этой структуры вызвано необходимостью своевременной оценки рисков вспышек опасных болезней на планете с учетом последствий пандемии коронавируса. В женевской штаб-квартире ВОЗ в связи с этим напомнили, что мир столкнулся с растущим числом угроз, связанных с появлением новых патогенов и повторными вспышками прежних. Это, в частности, SARS-CoV-2, MERS-CoV, Ласса, Марбург, Эбола, Нипах, птичий грипп. Эксперты группы будут консультировать организацию по техническим и научным вопросам, касающимся источников новых патогенов, а также их эпидемического потенциала. Кроме того, они будут заниматься дальнейшими шагами по выяснению происхождения SARS-CoV-2.

Согласно правилам, эксперты не должны представлять правительства, коммерческие структуры и научно-исследовательские институты, а также организации гражданского общества.