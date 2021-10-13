Путин: финансируемая "Газпромом" радиостанция с крайними позициями спокойно работает в РФ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Одна из радиостанций, которая финансируется ПАО "Газпром", занимает крайне непримиримую позицию по многим вопросам, однако спокойно работает в России. Аналогичные примеры в других странах, где бы СМИ с такой позицией финансировались из государственных источников, найти сложно. Об этом заявил в среду в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин.

"Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и [при этом] занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас. "Газпром" финансирует одну из наших радиостанций. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй [в редакции] имеет там иностранный паспорт или вид на жительство. Работает, ничего", - сказал Путин.

В то же время, глава государства отметил, что задача государства - защитить журналистов в тех случаях, когда они "переходят определенные границы, когда они вступают в зону риска".

"Наша задача - защитить их [журналистов]. К сожалению мы не всегда с ней справляемся. Это правда", - отметил президент.