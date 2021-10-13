Обязательную вакцинацию для работников ряда сфер ввели в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области ввело в регионе обязательную вакцинацию для сотрудников ряда сфер, в том числе здравоохранения, образования, общепита. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача региона Елены Дубовицкой, опубликованного в среду на сайте территориального управления.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, <…> работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в следующих сферах: <…> образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, обслуживания (торговли, клиентских подразделений кредитно-финансовых организаций, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, курьерской деятельности)", - отмечается в тексте документа.

Требования также относятся к работникам организаций, оказывающих услуги связи, в том числе почтовой, страховые услуги, гостиничные услуги, в том числе хостелов и гостевых домов, туристические и бытовые услуги. Обязательной вакцинации, согласно документу, подлежат сотрудники фитнес-клубов, аквапарков, бассейнов, соляриев, бань, саун и массажных салонов, а также театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек, выставочных залов и ряда других.

Руководители компаний и учреждений перечисленных сфер должны до 15 ноября организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 декабря - вторым компонентом - не менее 80% от общей численности сотрудников. Постановление не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к вакцинации.

По информации оперативного регионального штаба на 13 октября, в Ульяновской области выявлено 87 878 случаев коронавируса. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровели 76 806 человек, умерли 2 760 пациентов с подтвержденной инфекцией.