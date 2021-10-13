Рособрнадзор не планирует проводить надзорных мероприятий в отношении "Шанинки"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Рособрнадзор не планирует проводить контрольных мероприятий в отношении Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки"). Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время проведение контрольных (надзорных) мероприятий в отношении "Шанинки" не запланировано", - рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу судом арестованы экс-замминистра просвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них вину не признает.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, курирующим работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы". С 4 октября она не работает в банке.