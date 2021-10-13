Архангельский и китайский вузы впервые открыли совместный курс по нефтегазовому делу

АРХАНГЕЛЬСК, 13 октября. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет и Юйлиньский университет в Китае впервые открыли совместную программу бакалавриата по нефтегазовому делу, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы САФУ.

"САФУ и Юйлиньский университет открыли совместную образовательную программу. Студенты Юйлиньского университета на протяжении трех лет будут учиться нефтегазовому делу в Китайском университете, а четвертый год обучения пройдет в России. В 2021 году осуществлен первый набор на программу по направлению "Нефтегазовое дело", - говорится в сообщении.

На обучение поступили 54 студента. Учеба будет проходить на китайском, английском и русском языках. Программу поддержали грантом Министерства образования КНР. "Среди арктических вузов мы - первые и единственные, у кого есть совместная образовательная программа с Китаем, а для России это также первая образовательная программа по нефтегазовому профилю", - приводит пресс-служба слова проректора по международному сотрудничеству и информационной политике САФУ Константина Зайкова.

В течение первого года в Юйлиньском университете будет работать преподаватель русского языка, а на втором и третьем году обучения преподаватели САФУ будут вести курсы по общеобразовательным и специальным программам.

На четвертый год студенты, успешно освоившие программу предыдущих трех лет, приедут учиться в Архангельск. Также китайские студенты будут проходить в Архангельске практику. "Они очень заинтересованы в дипломе федерального российского университета, поскольку он им дает большие перспективы для дальнейшего трудоустройства", - сказала ТАСС начальник управления международного сотрудничества САФУ Любовь Зарубина. Всего в университете по разным программам учатся студенты из 50 стран.