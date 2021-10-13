Нарушения условий перевозки пассажиров в автобусах выявили в Архангельске и Котласе

АРХАНГЕЛЬСК, 13 октября. /ТАСС/. Нарушения условий перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах выявили в Архангельске и Котласе. На линиях недостаточно автобусов, что приводит к большому скоплению людей в транспорте, выявили также нарушения масочного режима, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области.

"В Архангельске и Котласе на маршрутах недостаточно автобусов, что нарушает условия контракта перевозчиками. В Архангельске, Северодвинске и Котласе выявлены нарушения масочного режима. Протоколы [на перевозчиков] составлены, направлены мировым судьям", - сказали в пресс-службе.

Нарушителям грозит административная ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (по статье 20.6.1 КоАП).

Проверки начали из-за многочисленных жалоб на недостаточное число автобусов на линиях и большое скопление людей в транспорте и на остановках, что способствует распространению новой коронавирусной инфекции. Они проводятся по поручению главы региона Александра Цыбульского. В Архангельске на 31 маршруте из 192 машин находились только 155. Это 80% от необходимого количества. В Котласе на четырех линиях работали 88% заявленного автобусного парка.

Как отметил заместитель министра транспорта Архангельской области Андрей Голубев, проверки продолжатся во всех районах области, усилят контроль за соблюдением масочного режима. За нарушение контрактных обязательств для перевозчиков предусмотрели административную ответственность: для физических лиц до 30 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей штрафа. Комментариями перевозчиков ТАСС пока не располагает.

В регионе выявили 93 462 случая новой коронавирусной инфекции, за последние сутки 334 случая. 86 560 человек выздоровели, в области зарегистрировали 2 011 летальных исходов от ковида. В Архангельской области с 11 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры, фитнес-клубов, бассейнов, действует режим повышенной готовности, масочный режим.