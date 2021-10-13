"Ростелеком" и ПФР организовали единый контакт-центр по мерам соцподдержки граждан

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. "Ростелеком" и Пенсионный фонд России (ПФР) запустили единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по вопросам социальной поддержки. Об этом в среду сообщает пресс-служба компании.

"Ростелеком" совместно с Пенсионным фондом России организовал единый контакт-центр взаимодействия с гражданами, в котором можно получить информацию по всем вопросам, связанным с мерами социальной поддержки. Для этого необходимо позвонить по телефону или отправить запрос в чат. Единый контакт-центр призван автоматизировать обращения граждан, предоставить дистанционные услуги, повысить качество обслуживания и удовлетворенность граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что контакт-центр на данный момент запущен в 10 пилотных регионах, планируется его масштабирование на всю страну.

В компании отметили, что для реализации проекта в информационную систему контакт-центра внедрены компоненты единой диалоговой платформы, более 100 сценариев самообслуживания реализовано в проекте, бот одновременно обрабатывает более 800 голосовых и текстовых запросов клиентов.

По данным "Ростелекома", на момент запуска было автоматизировано 15% обращений граждан, планируется увеличить эту долю до 30%, а также повысить качество обслуживания, добавить персональные консультации, реализовывать запись на прием. Кроме того, в области речевой аналитики будут развиваться автоклассификация и динамическая отчетность на основе созданных маркеров и скриптов.

Контакт-центр ПФР - единая информационная система ведомств социального блока, включающая также Фонд социального страхования РФ, учреждения медико-социальной экспертизы, Роструд и Минтруд. Запланировано подключение органов социальной защиты субъектов РФ.